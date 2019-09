Apicoltura dell'orto per cascine aperte 2019 - Besana Brianza

Sabato 28 e Domenica 29 settembre



Anche quest’anno vi invitiamo ad immergervi nel MAGICO MONDO DELLE API.



Potrete godervi la natura, vedere da vicino come lavoriamo, ma soprattutto, potrete assaggiare il gusto della nostra passione.



Vi saranno molti laboratori GRATUITI ed attività per grandi e piccini.



Ad esempio potrete:



degustare una vasta quantità di MIELI BIOLOGICI monofloreali di altissima qualità



vedere da vicino il nostro metodo di lavoro e il rapporto che instauriamo con queste mitiche creature



conoscere i produttori e fare loro tutte le domande che vi vengono in mente.







I più piccini potranno:



realizzare una candela in vera cera d’api biologica



assaggiare il miele appena raccolto



vedere da vicino una famiglia di api al lavoro



conoscere una splendida regina



colorare dei bei segnalibri con i personaggi delle api



diventare loro stessi un’apina e correre tra i fiori del giardino (truccabimbi)



vi saranno libri tattili a tema fattoria, laboratori in lingua inglese... e molto altro!







Possibilità di degustare prelibatezze della zona direttamente dai produttori nostri ospiti.



NEWS 2019



SOLO SU PRENOTAZIONE sabato sera dalle 19.00 APE-RITIVO musicale!!!







*NON è VIETATO portare tanti amici



*NON è VIETATO calpestare l’erba



*NON è VIETATO correre e giocare



*possibilità di fare pranzo al sacco nel parco



ATTENZIONE: Alto rischio di rilassarsi e divertirsi!



Per info più dettagliate seguite la nostra pagina Apicoltura Dell'Orto



Con il supporto di Associazione Cascine Milano e Milano Green Week



__________________________________________________________



Per maggiori info: 0362.994878 - www.mieledellorto.it



Via San Clemente 12 – Besana Brianza





[prenotazione richiesta SOLO per l'APERITIVO]

