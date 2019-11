Apre a Monza Il Maestoso, nuovo concept di superstore e ristorazione

Il 5 dicembre aprirà a Monza, in via Sant'Andrea, il nuovo Iper "Il Maestoso", un concept moderno ed innovativo che unisce foodstore e ristorazione.

Iper La Grande i ha realizzato una struttura di notevole resa estetica che, oltre allo sforzo architettonico ed edilizio, include di più: attenzione, cura, tradizione, controllo e passione, elementi alla base delle due aree in cui si divide il nuovo Maestoso. Al piano terra un supermercato con l'anima del Mercato, dove assaggiare, scoprire, guardare dal vivo e trovare i prodotti in vendita, con particolare attenzione ai freschi. Al piano superiore la Corte, uno spazio interamente dedicato alla ristorazione, con ricette realizzate solo con materie prime di produzione Iper.

Sei diversi corner, ognuno con una specialità da offrire: dai salumi e formaggi, alla pasta, passando per gli showcooking dedicati alla carne e al pesce. Ampio spazio anche al vino, alla verdura e alla pizza.

In quest’area i laboratori, le griglie e tutte le scaffalature sono completamente a vista, in modo che sia possibile guardare dal vivo come nascono i piatti. Tutte le produzioni sono realizzate giornalmente e alcune di esse saranno vendute direttamente al Mercato.

Un nuovo concept di supermercato, quindi, che unisce la cura per i freschi del Mercato alla trasparenza e passione della Corte. Uno spazio non solo dedicato al consumo, ma anche alla scoperta di come i prodotti nascono e possono essere consumati.

Iper La Grande i, in occasione dell’apertura, dedica inoltre al Maestoso un volantino esclusivo, valido dal 5 al 14 dicembre, con diversi prodotti in offerta.

