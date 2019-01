Monza, sabato si inaugura la nuova sede dell'archivio storico

Sarà inaugurata sabato 12 gennaio alle 11 la nuova sede dell'Archivio storico di Monza in via Enrico da Monza 4. L'Archivio Storico Civico è il luogo dove i cittadini di Monza possono trovare informazioni sulla storia della loro città, raccolte in documenti e atti a partire dal XII secolo fino al 1978, finora conservati in tre sedi diverse (Archivio di via Annoni, Biblioteca Civica, Archivio di deposito di viale Sicilia). Per la prima volta tutta la documentazione, custodita in quasi 6.500 faldoni, viene riunita in un'unica sede.