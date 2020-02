Arrosticini vs bombette festival: a Muggiò arriva lo street food

Arrosticini vs Bombette, il festival di street food a ingresso gratuito, arriva a Muggiò, Piazza 9 Novembre 1989, dal 30 aprile al 3 maggio.



A fianco di Parco Casati, si svolgerà la 18esima edizione del format itinerante che negli ultimi due anni ha conquistato piazze, parchi e location di tutta Italia. Ad aspettare gli avventori oltre 40 metri lineari di griglie roventi, tante tipologie di carne (in primo piano arrosticini abruzzesi e bombette pugliesi), specialità di cucina tradizionale (anche vegetariana e vegana), aree relax nel verde, musica dal vivo, birre selezionate, intrattenimento per i più piccoli e molto molto altro.