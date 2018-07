Quaranta metri di griglie: ecco la sfida tra arrosticini abruzzesi e bombette puglieri

Quaranta metri di barbecue con arrosticini abruzzesi e bombette pugliesi. È quanto andrà in scena da martedì 11 a giovedì 13 settembre al Parco Tittoni di Desio (Via Cavalieri di Vittorio Veneto) per l'evento "Arrosticini Vs Bombette". L'appuntamento è ogni giorno dalle 18.

Ma oltre alla carne alla griglia ci saranno anche birre e vino d'eccellenza.

Tutte le sere a intrattenere gli ospiti ci sarà musica dal vivo e un'area bimbi con animazione anche per i più piccoli. L'evento è a ingresso gratuito.