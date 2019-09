Art in the park: laboratori di arte in inglese all'aria aperta nel parco di Monza

Sticks & Stones è un programma di arte ispirato dal movimento Land Art, forma d'arte contemporanea caratterizzata dall'intervento diretto dell'artista sul territorio naturale, che insegna ai bambini tecniche innovative adoperando materiali naturali per sviluppare la loro creatività.



Svolto in inglese nel Parco di Monza dall’artista contemporaneo e atelierista americano Paul Frank Wagner, ogni incontro comincerà con una passeggiata seguito da un laboratorio di arte all’aria aperta! Adatto per bambini dai 3 ai 10 anni.



Il primo incontro "Autumn Leaves" (Foglie Autunnali) comincerà con l'osservazione dei colori della stagione e la raccolta di foglie autunnali. Seguirà un laboratorio di Land Art in cui verranno trasformate le foglie in piccole sculture ed opere d'arte!