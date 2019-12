Babbo Natale ti prendo, lo spettacolo per bambini dai 3 ai 10 anni, va in scena al TeatrOreno di Vimercate domenica 8 dicembre nell'ambito della rassegna di teatro per ragazzi 'Ogni favola è un gioco'. In scena la Compagnia Teatrale Stilema e Mirko Rizzi.

La pièce ha per protagonista Matteo che da quando aveva 4 anni fa di tutto per incontrare Babbo Natale ma, per qualche imprevisto, l’incontro sfuma ogni volta... L'ingresso è a 7 euro (compresa merenda per bambini). Per info e prenotazioni: prenotazioni@teatroreno.it – 3664176852.