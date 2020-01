La bambina morbida: lo spettacolo va in scena a Cinisello

La bambina morbida, lo spettacolo liberamente tratto dal libro di Maria Cristina Toccafondi, andrà in scena nella sala della comunità via San Giuseppe 4 di Cinisello Balsamo sabato 25 gennaio, alle 20:30.

Lo spettacolo sulla disabilità

Raffaele Moschella, regista della Compagnia del Borgo, che da trent’anni è presente sul territorio milanese, ha tratto questa sceneggiatura dall’omonimo libro di Toccafondi. La pièce è la rappresentazione del diario della vita di Beatrice e delle persone che l’hanno accompagnata nel mondo.

"Un intreccio di relazioni e di sentimenti, talvolta contrastanti tra loro, che daranno allo spettatore la sensazione di essere sulle montagne russe - scrivono gli organizzatori -. È una storia che parla ad ognuno di noi e racconta la grandezza dell’amore in tutte le sue sfumature: nella bellezza e nella fatica, nella diversità e nell’imperfezione. L’opera teatrale, così come il libro, è una bella occasione per riflettere sul tema della disabilità e per sensibilizzare sull’importanza e la necessità di non lasciare da soli coloro che sono chiamati ad affrontare le sfide, a volte pesanti, che la vita ci pone di fronte".

Le repliche andranno in scena il 26 gennaio, l’1 e il 2 di febbraio, sempre alle 20:30. Durante gli spettacoli tra gli attori sarà presente anche Giulia, la sorella di Beatrice, che impersonerà se stessa. Per prenotare telefonare dalle 19 alle 21 al numero 391-428 9776 oppure inviare un messaggio WhatsApp indicando nome, cognome, data dello spettacolo e numero di posti.