Bancarelle in piazza a Limbiate domenica 21 gennaio.

In piazza tornano gli ambulanti di Forte dei Marmi con una mostra-mercato in programma dalle 8 alle 19. L'appuntamento è in piazza Tobagi dove i visitatori sui banchi potranno trovare abbigliamento, bigiotteria, borse, calzature e cashmere. Nel corso della giornata in città è in programma anche il Falò di Sant'Antonio a partire dalle 17.30.