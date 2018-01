Bancarelle e specialità da tutta Italia in piazza a Monza

Bancarelle in piazza nel weekend a Monza. Da venerdì 2 a domenica 4 febbraio in piazza Centemero e Paleari, nel cuore della città di Teolodinda, è in programma la manifestazione Unità d'Italia a tavola.

Sui banchi si potranno trovare tantissime specialità provienienti da tutta la Penisola: dai dolci della tradizione sicialiana alle prelibatezze tipiche del Trentino Alto Adige, passando per i salumi della Toscana. Le bancarelle saranno presenti in piazza tutto il giorno, dalle 10 alle 20.