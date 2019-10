Da New York a Monza arriva 'Swap party': ecco come funziona il super scambio di vestiti

Si chiama swap party ed è l'appuntamento che si ispira all'ormai tradizionale baratto di vestiti che si svolge a Manhattan. I monzesi potranno celebrarlo domenica 10 novembre al comitato monzese della Croce Rossa Italiana.

"Cos'è uno Swap Party? - scrivono gli organizzatori -. Un evento che ti permette di scambiare i vestiti che non metti più. A quello di Croce Rossa potrai scambiare gli abiti che non usi seguendo i consigli di Lucia Perfetti, specializzata in arte terapia e Anita Ferraro, consulente d'immagine e allo stesso tempo contribuire a sostenere le attività del comitato monzese".

L'evento terminerà con un piccolo rinfresco. La partecipazione è a offerta libera a partire da 10 euro. Per maggiori info e prenotazioni: info@luciaperfetti.it, 392 638046.