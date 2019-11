Giornata contro la violenza di genere, a Cologno va in scena Barbablu 2.0

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sabato 23 novembre al cineteatro Peppino Impastato di via Volta, a Cologno Monzese, va in scena Barbablù 2.0 – I panni sporchi si lavano in famiglia.

Lo spettacolo teatrale, proposto dal Comune della cittadina, con il supporto incondizionato di Janssen, è prodotto da Teatro in Mostra per la regia di Eleonora Moro. Posto unico euro 10. Il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno del 'progetto Artemisia'.

Il progetto

Artemisia è unosportello di ascolto e sostegno dedicato a donne in stato di difficoltà e disagio vittime di violenza percorsi di educazione emotiva, affettiva, relazionale e di prevenzione del disagio rivolti alle scuole del territorio percorsi di formazione e informazione sul tema della violenza di genere rivolti al territorio