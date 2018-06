Beer Fun Fest a Ceriano Laghetto

Tre giorni di festa a Ceriano Laghetto con la manifestazione Beer Fun Fest. L'evento è in programma da venerdi' 29 giugno a domenica 1 luglio nell'area del Frutteto del parco in via Laghetto.

La festa, a ingresso libero, oltre a un'area ristoro e una zona giochi per i più piccoli offrirà tutte le sere spettacoli, musica e intrattenimento con un ricco programma. In programma anche una esposizione di auto americane e moto custom.