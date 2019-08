'BeerSound': a settembre arriva il grande festival delle birre artigianali

Si chiama 'BeerSound' ed è il festival della birra artigianale in arrivo al Parco di Monza dal 12 al 15 settembre. In programma per l'evento quattro giorni di musica e pinte prodotte artigianalmente.

Il programma

"Un appuntamento storico per la città inserito in una cornice da favola, in uno dei parchi piu grandi e belli d'Italia, e assolutamente imperdibile per gli amanti del genere", scrivono gli organizzatori. Ad aspettare gli avventori oltre 50 spinte di birra italiane e non, rigorosamente selezionate da Tipico Eventi.

Oltre alla birra ci saranno ottimi cibi da gustare, musica dal vivo con artisti italiani, dj set, silent disco e performance artistiche. Spazio anche ai più piccoli, che potranno giocare in ampi spazi verdi e riposare nelle aree relax.