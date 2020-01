La Befana degli animali: l'evento benefico arriva all'Arengario

Torna la Befana degli Animali, il tradizionale evento benefico di Enpa. L'appuntamento è per il 4, 5 e 6 gennaio a Monza. Per l'occasione sarà aperto anche il canile.

"Da più di trent'anni - scrivono gli organizzatori - l'Enpa di Monza e Brianza festeggia l'Epifania con la tradizionale Befana del Cane e del Gatto e il 2020 non fa eccezione! Sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio, dalle 9,30 alle 18,30, i volontari Enpa saranno presenti in centro Monza sotto i portici dell'Arengario di Piazza Roma. Tutti i visitatori saranno accolti da una simpatica Befana con tanto di scopa che regalerà caramelle ai più piccoli, un sorriso a tutti e poserà per le immancabili foto".

Per sostenere l'associazione animalista sarà possibile acquistare una delle calze della Befana per cani, gatti e conigli. Al banco, inoltre, si potranno comprare i biglietti della lotteria benefica, con 73 premi in palio. In alternativa si potrà pensare anche a un'adozione a distanza.

"Per chi desidera portare i propri doni direttamente agli ospiti del canile/gattile di Monza - conclude Enpa - la struttura di Via San Damiano 21 sarà normalmente aperta al pubblico negli stessi giorni (compreso lunedì 6 gennaio) dalle 14,30 alle 17,30, anche per chi vorrà visitare gli animali e il colorato mercatino allestito nella sala conferenze. Anche qui il giorno dell'Epifania i visitatori saranno accolti da una simpatica Befana che offrirà caramelle a tutti".