A Monza torna la Befana degli animali di Enpa

Appuntamento con la Befana degli Animali sabato 5 e domenica 6 gennaio 2019. Come ogni anno l'Enpa organizza un momento di festa dedicato agli amici a quattro zampe e ai loro padroni dalle 9,30 alle 18,30 sotto i portici dell'Arengario di Piazza Roma.

In centro Monza sarà presente il gazebo ENPA con i volontari accompagnati da due simpatiche Befane armate di scope che regaleranno caramelle ai più piccoli e buonumore a tutti. In vendita le calze della Befana dedicate agli animali. Con un'offerta di €10 potete acquistare la simpatica calza in iuta piena di golosità, giochi o accessori selezionati per il vostro pet. Create esclusivamente per ENPA Monza, le calze sono disponibili quest'anno in ben tre versioni: per cane, per gatto e per coniglio. Al banco si potranno trovare i biglietti della Lotteria Enpa (€1 l'uno) e il calendario 2019 (in due versioni, da tavolo a €5 e da muro a €8) insieme a tanti accessori, attrezzi e giochi per gli animali e numerosi articoli di oggettistica a tema animale per gli umani.

Presso la postazione sotto l'Arengario verrà allestito un punto raccolta presso cui sarà possibile portare i vostri doni per gli ospiti della struttura di Via San Damiano e per i gatti delle colonie feline che ENPA segue, in primis quella presso l'ex canile dismesso di Monza in Via Buonarroti.

Cosa serve maggiormente?

Principalmente alimenti per gatti (scatole di "umido" in primis, ma anche crocchette), scatolette specifiche per gattini (spesso denominate ‘kitten’), reperibili nei negozi specializzati per prodotti per animali, e alimenti per cani. Sono graditissimi anche gli antiparassitari (tipo spot-on) per cani di ogni taglia e per gatti. Non dimentichiamo però le tante cavie e conigli ospitati al rifugio! Sicuramente apprezzeranno fieno, verdure fresche (sedano, catalogna, radicchio, coste, cicoria, finocchi, peperoni, agrumi, carote, insalata tipo belga, scarola, romana, riccia … ), ma sono graditi anche pellet in legno per lettiera (possibilmente in faggio) e la vitamina C “Cebion” in gocce, utilissima per le cavie. Sono sempre utili infine coperte, pile, maglioni e lenzuola pulite. Per chi desidera portare i propri doni direttamente agli ospiti del canile/gattile di Monza, la struttura di Via San Damiano 21 aprirà le porte anche nel pomeriggio di sabato 6 gennaio. Il rifugio resterà aperto dalle 14,30 alle 17,30, anche per chi vorrà visitare gli animali e il mercatino allestito nella sala conferenze.