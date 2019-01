Epifania, torna la tradizionale Befana sul Lambro ad Agliate

Anche quest'anno torna il tradizionale appuntamento con la Befana sul Lambro ad Agliate, in Brianza.

La 32esima edizione della manifestazione è in programma per sabato 5 Gennaio alle 18,30 ad Agliate. L'evento, dal titolo 'La parola, al singolare e non le parole al plurale.', è a cura della Commissione Cultura Alternativa di Carate e del Comitato per il diritto al Mito/Festa del Bambino.

La manifestazione prevede, come ogni anno, la sera della vigilia dell'Epifania, l'arrivo della Befana sulle acque del fiume Lambro in uno spettacolo di teatralizzazione che si svolge nei pressi del ponte di Agliate, frazione di Carate Brianza.