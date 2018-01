Epifania a Lissone con Papurott e Befana dei pompieri

Ricco programma di iniziative sabato sei gennaio in occasione dell'Epifania a Lissone. Gli eventi in città iniziano venerdi' 5 gennaio alle sedici a Palazzo Terragni con lo spettacolo di narrazione "La Befana e il segreto di tutte le favole".

Sabato sei gennaio invece alle 9.30 è in programma il corteo dei Magi con partenza da Villa Magatti (ex sede ASL)

e arrivo al Palazzo Municipale. Alle 11 poi ci sarà un momento musicale sotto i portici del municipio. Il giorno dell'Epifania, come è tradizione, i musicanti del Corpo Bandistico S. Cecilia saranno per le strade di Lissone e in Comune per esprimere i migliori auguri alla cittadinanza.

Sotto i portici del municipio poi ci sarà la tradizionale distribuzione di "Papurott", il dolce tipico lissonese. Alle 17 in piazza Libertà arriva la Befana dei Pompieri che distribuirà dolci e caramelle ai più piccoli.