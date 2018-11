'Befana Benefica Motociclistica': fino al 4 gennaio raccolta per adulti e bambini bisognosi

Torna la 'Befana Motociclistica', l'evento di solidarietà a favore di chi "ha bisogno materiale, ma anche morale", come scrivono gli organizzatori. A coordinare l'iniziativa il Motoclub dei Vigili del Fuoco, sezione di Milano, in collaborazione con l’Associazione Nazionale VVF di Milano, a lavoro per la raccolta di prodotti da destinare al Centro Accoglienza Ambrosiano Onlus.

(L'elenco di ciò che è possibile donare)

Fino al 4 gennaio sarà possibile donare articoli di cartoleria, prodotti per l'igiene personale e la pulizia presso i seguenti punti di raccolta: Associazione nazionale Vvvf Milano (referente Sig.ra Fernanda, tel. 02/3190.376 - 3316430514), Ufficio Fotodocumentazione Vvf Milano (referente CR Bonacossa, tel. 02/3190.471-355). "Un piccolo gesto che può aiutare tanti amici grandi e piccini", scrivono gli organizzatori, che il 6 gennaio procederanno a consegnare quanto raccolto.