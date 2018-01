"Biancaneve" al teatro Manzoni di Monza domenica 28 gennaio

Domenica 28 gennaio a Monza, al teatro Manzoni, va in scena lo spettacolo "Biancaneve", la prima pièce allestita dal Teatro Del Carretto.

In programma un doppio spettacolo a numero chiuso alle ore 16.00 e ore 21.00 per un piccolo capolavoro del teatro di ricerca italiano, recentemente presentato alla Biennale di Venezia.

Progettato e realizzato nell’83, accolto fin da subito come un piccolo capolavoro, si è confrontato nell’arco di questi ventisette anni con il pubblico appartenente alle culture più diverse, dall’Egitto al Giappone, da Israele alla Russia….raccogliendo ovunque e sempre entusiasmi autentici e dimostrando di superare naturalmente ogni ostacolo linguistico ed ogni trascorrere del tempo. Lo spettacolo rappresenta quasi un Manifesto della poetica teatrale elaborata poi dalla Compagnia: con l’orchestrazione di quegli elementi che in seguito verranno sviluppati e che sono tutti quelli dell’artigianato rappresentativo – componenti scenografiche, oggetti, corpi e moti, linee musicali, voci e rumori, luci, superfici e colori…. – semplici tasti di una tastiera magica organizzata per realizzare i “sogni del teatro”.