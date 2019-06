'Biassonostreetfood': truck, musica dal vivo e spazio bimbi

'Biassonostreetfood' arriva in piazza Italia a Biassono da venerdì 28 a domenica 30 giugno. La manifestazione, a ingresso gratuito, viene organizzata dalla Croce Bianca di Biassono "per vivere un weekend vicini ai propri amici, volontari, sostenitori e concittadini", come si legge in una nota di presentazione dell'evento.

Il programma

In programma un week-end di cibo ma anche di intrattenimento per tutte le età, con l'inaugurazione di una nuova ambulanza e un'esposizione di Vespe. Ogni sera, poi, si terranno concerti di musica dal vivo: venerdì 29 giugno suona Thunder Borother, sabato 30 FuoriTema, domenica 1 luglio Ligastory. A disposizione anche trucca bimbi, mercatino dell'usato e uno spazio per i più piccoli.

Le specialità culinarie

Ad aspettare gli avventori tanti piatti come panigacci toscani, farinata di ceci, tortillas messicane, gnocco fritto, olive all'ascolana, tortelloni emiliani, puccia pugliese e tigella modenese.