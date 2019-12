Biciclettata di Natale tra le vie di Monza: l'evento

Un super giro in bicicletta per le vie di Monza. È l'evento organizzato da FIAB Monza in Bici, in arrivo sabato 14 dicembre. Il ritrovo è alle 15 in piazza Trento e Trieste.

"Avete preparato le vostre bici per la Critical XMass di Sabato? - scrivono gli organizzatori -. Pedaleremo insieme con Fridays For Future - Monza, Legambiente-Circolo Alexander Langer Monza Ciclofficina Rinnova 039 Cycling Brotherhood per le vie di Monza portando il nostro spirito ciclo-natalizio in città!".

La biciclettata finirà in piazza Carducci con vin Brulé e dolcetto al prezzo speciale di 3 euro. I partecipanti sono invitati ad addobbare le proprie bici in stile natalizio con palline, nastri, lucine, renne e slitte.