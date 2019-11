'Biciclette e birrette': domenica al Parco di Monza

Una pedalata in tranquillità all'interno del Parco di Monza e una birretta finale. È questo il programma dell'evento organizzato per domenica 10 novembre da Brianza Bike Ride.

"Si tratta di una pedalata in tranquillità, adatta a tutti, lontani dal traffico urbano", scrivono gli organizzatori. Il ritrovo previsto è alle 15 in piazza Don Primo Mazzolari, 5 a Vedano al Lambro (la Piazzetta della gelateria 'Jody'). "Si pedalerà per un ora circa, a ritmo lento, nessuno ci corre dietro", specificano gli organizzatori.

Per chiudere la giornata poi verso le 16 è previsto un rinfresco 'on the road' offerto da Brianza Bike Ride. Per prendere parte all'evento si potrà portare la propria bicicletta ma anche pattini, monopattini, skateboard e monocicli. L'organizzatore consiglia di portare un kit di luci posteriori ed anteriori in modo da tornare a casa in totale sicurezza.