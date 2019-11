Biennale di Monza: l'esposizione alla Villa Reale

Si intitola 'Prigionieri liberi' l'esposizione di Felice Terrabuio che sarà visitabile alle Serre della Villa Reale fino al 6 gennaio 2020.

Il percorso espositivo viene proposto nell'ambito di Biennale Monza che promuove Monza Città del Contemporaneo. "Prigionieri liberi. Sembra una contraddizione, ma in realtà si può essere prigionieri anche della propria libertà, se non è incondizionata ma vigilata... - si legge in una nota degli organizzatori -. Siamo spesso prigionieri dei nostri limiti dei nostri vizi e delle nostre vanità".

L'artista

Felice Terrabuio (Milano 1948) è architetto, designer, artista, curatore di mostre e installazioni, scopritore di nuovi talenti, instancabile animatore di progetti culturali, promotore di contaminazioni di spazi urbani con arte diffusa e installazioni di urban art.