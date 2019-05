Il Bloom celebra i 25 anni dal concerto dei Green Day e il 25° anniversario di Dookie

Nel ’94 i Green Day si esibirono al Bloom per il loro primo concerto italiano, 25 anni dopo si festeggia con una serata tributo



17 maggio 1994: una data storica per i fan italiani dei Green Day. Dookie è uscito da pochi mesi e sta iniziando a scalare le classifiche mondiali. La band, ancora poco conosciuta, fa tappa per la prima volta in Italia. La location è il Bloom di Mezzago. I fortunati spettatori di quel concerto narrano di scene incredibili: i Green Day che giocano a frisbee tra le macchine parcheggiate fuori dal locale, giri in Vespa per Billie Joe in Brianza, tanto vino, divertimento, e un concerto energico con il pubblico delle prime file che nel finale tenta di strappare le corde alla chitarra di Billie Joe sfracellandosi le mani.



Quella serata è rimasta impressa nella memoria del frontman dei Green Day, che a febbraio parlando dell’anniversario di Dookie, ha ricordato proprio il Bloom.



Sabato 18 maggio il Bloom festeggerà il doppio anniversario dei 25 anni dal concerto del ’94 e i 25 anni dall’uscita di Dookie.



La serata, interamente dedicata ai Green Day e organizzata in collaborazione con il Green Day Fest, vedrà la partecipazione di alcune band (Latente, Luframilia, Renzo Arcore, King For Today) che suoneranno i brani di Dookie, esattamente secondo la scaletta del memorabile concerto dei Green Day al Bloom.



Lo scrittore e giornalista musicale, Emanuele Binelli, grande conoscitore della storia dei Green Day e autore di due libri sulla band editi da Arcana Edizioni, racconterà la storia di Dookie e alcune curiosità sui testi dell’album.



Della serata di 25 anni fa resta una preziosa testimonianza video, con spezzoni del concerto e dell'intervista ai Green Day nelle poltrone del cinema del Bloom, che verrà proiettata proprio dove la band fu intervistata nel '94.



Sarà inoltre allestita una mostra a tema Dookie e un’esposizione di memorabilia con oggetti rari tra cui una chitarra autografata da tutti i membri della band, plettri di Mike Dirnt e Billie Joe, bacchette di Tré Cool, backstage pass, vinili autografati e altro materiale da collezione.



A fine serata un DJ set a cura di Punk Rock Raduno.



L’appuntamento è per sabato 18 maggio al Bloom di Mezzago a partire dalle 22, ingresso libero.

