Ecco il Monza BookFest all'Arengario

Reading, presentazioni letterarie e numerosi tra scrittori e artisti. Domenica 16 settembre dalle 15 alle 22.30 in Arengario è in programma il monza Book Fest per diffondere il piacere della lettura e il gusto delle parole.

Tra gli ospiti annunciati ci saranno Paola Maugeri, Omar Pedrini, Francesco Baccini, Stefano Piedimonte, Massimo Roscia, Carlo A. Martigli, Francesco Muzzopappa, Daniele Celona, Grazia Verasani, Matteo Bortolotti, Alfredo Colina, Luisa Colombo, Andrew Spannaus, Roberto Manzo, Iacopo Perfetti, Micol Beltramini.