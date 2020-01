A braccia aperte: sabato 25 gennaio al Teatro Binario 7

A braccia aperte - lo spettacolo di Daniele Vagnozzi, con Denise Brambillasca, Eugenio Fea, Daniele Vagnozzi - va in scena al Teatro Binario 7 sabato 25 gennaio, alle 21.

Sinossi

Pietro, Stefano ed Angela, una spiaggia ed il sogno di un'amicizia eterna. Otto anni fa, su quella spiaggia, qualcosa ha rotto quel sogno e ha cambiato le loro vite per sempre. Da allora si ritrovano, ogni anno, per fare i conti con le reciproche colpe e chiudere col passato. Quest'anno, però, è l'ultima possibilità.

A braccia aperte nasce sulla soglia dell’età adulta dove per passare bisogna lasciare indietro qualcosa, nasce dalla voglia di spalancare le braccia e accogliere tutti gli amici che abbiamo perduto, tutti gli amori che abbiamo lasciato andare. Nasce dalla voglia di diventare grandi.

E diventando grandi ci si trova di fronte ad una domanda: È più facile perdonare se stessi o gli altri? È quello che cercheranno di capire Angela, Pietro e Stefano, amici d’infanzia, ora giovani adulti sulla loro spiaggia di sempre dove anche quest’anno proveranno a dirsi la verità sulla sera che otto anni fa li ha divisi per sempre.

Riusciranno Angela Pietro e Stefano a perdonarsi prima di rimanere per sempre nel passato? Tra canzoni alla chitarra, giochi adolescenziali e qualche birra di troppo i due si contenderanno per l’ultima volta l’amore di lei fino a scoprire un’incredibile verità che li porterà a dover compiere un grande salto oltre il dolore. Ma tutti i grandi salti, proprio come i tuffi nel mare, si fanno solo in un modo: senza pensare, ad occhi chiusi, a braccia aperte.