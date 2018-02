Buona birra, street food, degustazioni e workshop. Da venerdì a domenica 8 aprile a Mariano Comense presso il Palazzo Storico Delle Esposizioni in via Matteotti 8 si terrà il Brianza Beer Festival.

L'appuntamento dedicato alle migliori birre artigianali italiane si presenta come un'occasione imperdibile per assaporare le "opere d'arte" della birra e conoscere i loro maestri. Saranno presenti 15 Birrifici Artigianali da tutta Italia e più di 100 birre alla spina da assaggiare accompagnate da hamburger, pesce fritto, arrosticini, golosi panini e altre specialità preparate nelle cucine on the road presenti con il loro street food all'evento.

Info e costi

Il costro dell'ingresso giornaliero alla manifestazione è di 10 euro e comprende 5 degustazioni dal valore di 1€ ciascuno, un bicchiere serigrafato con il logo del festival, una sacca porta bicchiere (Fino ad esaurimento) e la brochure con la mappa dei birrifici e tutte le birre del festival.