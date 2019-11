Brianza Fighting Show: a dicembre la nona edizione a Concorezzo

Brianza Fighting Show dà appuntamento con la sua nona edizione domenica 1 dicembre al palazzetto dello sport di Concorezzo.

All’evento - scrivono gli organizzatori - prenderanno parte gli atleti di oltre 40 team iscritti alle gare, per una festa degli sport da combattimento che coinvolgerà sportivi professionisti, dilettanti, bambini e semplici appassionati.

L'evento

Oltre un centinaio gli atleti che si sfideranno in tutte discipline degli sport da ring. Dalle 18 prenderà inoltre il via il 'Galà di Muaythai' con la selezione nazionale per la categoria di peso - 70 kg valida per il circuito Fly To Thailand. Il vincitore del torneo riceverà in premio un mese in Thailandia ospite del training camp 7MuayThai di Pattaya. Protagonisti della giornata di sport anche i bambini con le demo Kids, gli juniores con il torneo di light contact e anche i dilettanti del contatto pieno di thai boxe, kickboxing e MMA.

“La manifestazione – ha commentato l’assessore all’Istruzione, Cultura e Giovani Gabriele Borgonovo - rappresenta un appuntamento ormai tradizionale per la Brianza e una novità nel panorama sportivo concorezzese poiché sarà la prima volta che il nostro Palazzetto dello Sport ospiterà un torneo di questa portata. Il Comune ha patrocinato la manifestazione convinto dell’importanza di valorizzare iniziative come queste che, in un clima di sano divertimento e di vera passione, sono in grado di sottolineare il valore dello sport, dell’educazione e del rispetto dell’altro tra i giovani. L’invito che rivolgo ai concorezzesi è quello di partecipare alla manifestazione di domenica 1 dicembre al Palazzetto dello Sport per sostenere gli atleti brianzoli allenati dal Campione italiano Alessio Martino che in una cornice di sport e musica, daranno spettacolo sul ring di Concorezzo”.