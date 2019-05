Sono aperte le iscrizioni alla 7ª edizione del Brianza Film Corto Festival 2019, l'Associazione Culturale BMovies, con la collaborazione di Collateral, organizzatrice di Brianza Film Corto è felice di darne l'annuncio.

Il nostro obiettivo è quello di tracciare una linea di continuità con l'edizione precedente, cercando di manifestare un'attenzione a quegli sguardi, periferici e marginali, che innervano la produzione cinematografica a livello nazionale e internazionale. Presidenti di Giuria saranno, infatti, Morgan Menegazzo e Mariachiara Pernisa, trionfatori della 6ª edizione del Festival.

Allo stesso tempo, abbiamo deciso di arricchire ulteriormente la nostra proposta, aumentando il numero di eventi e proiezioni, nella speranza di fare del Brianza Film Corto un serbatorio d'idee e di creatività.

La partecipazione al Festival ha un costo di 10,00 €. Saranno prese in considerazione le opere che non superino la durata di 30 minuti (titoli compresi). Sono ammesse opere di finzione, di animazione e documentazione nelle loro diverse contaminazioni e articolazioni prodotti dopo il 1 Ottobre 2017. Film industriali, pubblicitari e di propaganda non saranno ammessi al concorso.

Il Premio al vincitore del Concorso è di 500 €.

All’interno del Festival saranno presenti delle sezioni collaterali che premieranno i relativi vincitori. Le sezioni sono:

Sezione “Paolo Marzorati”, dedicata alla memoria del fondatore del Brianza Film Corto Festival: 100 €

Sezione “Lo Specchio Scuro”, riservata agli sguardi capaci di sperimentare le possibilità del linguaggio cinematografico: 100 €

Sezione “il Mosaico” sul tema DISABILITÀ E LAVORO : 100 €

Il Festival si svolgerà nel mese di Novembre 2019 in luogo e data da stabilire.

L'intero regolamento è visionabile all'indirizzo www.brianzafilmcorto.it

