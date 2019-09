Brianza per il cuore run: l'iniziativa per la giornata mondiale del cuore

Domenica 6 ottobre, in occasione Giornata mondiale del cuore, al Parco di Monza – Cascina San Fedele torna Brianza per il cuore run, una giornata dedicata alla cittadinanza tra sport, screening gratuiti, consigli e suggerimenti per la salute del cuore.

"Brianza per il Cuore - scrivono gli organizzatori - non è nuova all’esperienza che ha sempre avuto un grande successo nel capoluogo brianzolo. La Onlus monzese è, infatti, referente per l’area di Monza e Brianza per la Giornata Mondiale del Cuore, organizzata a livello nazionale su tutto il territorio".

Obiettivi dell'iniziativa sono divulgare il tema della prevenzione, conoscere i fattori di rischio ed informare sui progetti dell’associazione. "Brianza per il Cuore - continuano gli organizzatori - invita quindi tutti a una giornata di svago per tutta la famiglia, con tante occasioni di sport, intrattenimento e giochi ma anche di sensibilizzazione sociale e culturale per la propria salute". Per info e iscrizioni: brianzaperilcuore.net.