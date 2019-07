'Brianza Pride': il 6 luglio la parata dell'orgoglio Lgbt

"Vieni come sei". Questo l'invito lanciato ai cittadini dagli organizzatori di Brianza Pride, la tradizionale parata dell'orgoglio Lgbt. L'appuntamento è per sabato 6 luglio alle 15 (partenza alle 15:30), quando il corteo muoverà da piazza Castello.

"La festa che la Brianza aspettava! Per essere libera, spettinata, de-genere, in una parola orgogliosa", si legge sulla pagina Facebook dedicata all'evento, che promette un "Pride favoloso".

Il percorso

Il luogo di ritrovo è piazza Castello, appena fuori dalla stazione di Monza Fs, lato binario 7. L'arrivo, invece, è previsto in piazza Cambiaghi. Il serpentone si snoderà lungo via Mentana, via Aspromonte, via Premuda, via Turati, Manzoni, Passerini e infine via Italia, Visconti, Porta Lodi e Colombo.

La grande festa per il 50°

L'edizione 2019 del Pride si preannuncia vivace, perché celebrerà i 50 anni di lotta del movimento per i diritti delle minoranze Lgbt. Il 29 giugno 1969 è infatti riconosciuto come l'inizio delle lotte per i diritti gay. Quel giorno a New York erano iniziati i moti di Stonewall, una serie di scontri tra poliziotti e gruppi di omosessuali, che avevano segnato, almeno simbolicamente, la nascita del 'movimento di liberazione'.

"Le battaglie contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale sono, oggi più che mai, necessarie per permettere a tutt* di vivere serenamente la propria vita e di amare senza paura", appuntano gli organizzatori di Brianza Pride nel manifesto dell'iniziativa.