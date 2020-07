A Monza torna il Brianza Pride: un flash mob con i colori dell'arcobaleno

Monza si tinge dei colori dell'arcobaleno. A un anno di distanza dalla prima edizione del Brianza Pride svoltosi lo scorso luglio, l'evento verrà riproposto anche quest'anno. Una manifestazione che, naturalmente, dovrà rispettare i regolamenti anti contagio.

L'appuntamento è per sabato 4 luglio alle 16.30 in piazza Cambiaghi dove si svolgerà un flash mob contro l'omolesbotransfobia, garantendo il distanziamento sociale. Nessun corteo per le vie della città, come successo l'anno scorso, ma un momento di presidio pacifico a due passi dal centro esponendo cartelli e striscioni. I partecipanti si incontreranno alle 14 al Binario 7 dove verranno realizzati i manifesti e le decorazioni da esporre.



Per partecipare è necessario prenotarsi anticipatamente inviando un'email a prenotazioni@brianzapride.it con oggetto Flash mob e indicando nel testo i dati del partecipante e il recapito telefonico.



Il gruppo non si ferma e anzi, reduce da questi mesi di isolamento, invita le persone a partecipare alle attività inviando anche idee e suggerimenti. Il Comitato Brianza Pride denuncia situazioni di discriminazione in Brianza verso persone Lgbtq+ costrette ad emigrare fuori provincia per essere se stesse.

Per contattare il gruppo inviare un'email a bella@brianzapride.it o al numero 339 336 9765.