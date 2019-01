Ecco la corsa dei "Tre re" a Brugherio

La Comunità Pastorale, in collaborazione con il comune di Brugherio e le società sportive promuove la prima edizione della Corsa dei Tre Re, manifestazione podistica non competitiva. Sono previsti due percorsi, 5 e 10 km. Il ritrovo è fissato per tutti alle ore 9.00 presso l'Oratorio Chiara Luce Badano, via Adda 46, Sant'Albino. Il costo dell'iscrizione è di 3 euro, il ricavato sarà devoluto a favore di opere di beneficienza.

Qui il volantino e il regolamento