Epifania a Brugherio, torna la classica sfilata dei Magi

Una sfilata per le vie del paese con i Magi protagonisti e le celebrazioni. A Brugherio il programma dell'Epifania è molto ricco.

Immancabile come ogni anno torna il 6 gennaio, giorno dell’Epifania (termine greco che significa “manifestazione”), la ricorrenza che invita tutti “a basaa i umitt”, un’espressione dialettale che da secoli sottintende l’usanza di mandare devotamente tre baci verso il reliquiario esposto alla venerazione dei fedeli nella Chiesa San Bartolomeo in piazza Roma. L’espressione umitt o “uomini piccoletti”, è suggerita dalle tre sculture poste sulla volta della teca, che ritraggono i Magi inginocchiati: una sorta di oblò permette poi di osservare le reliquie.

Il ritrovo per bambini e ragazzi è alle 15.30 in Oratorio San Giuseppe, via Italia. Il corteo partirà poi alle 16, snodandosi fra le vie del centro per raggiungere la Chiesa di San Bartolomeo per un momento di preghiera e adorazione delle reliquie. Arrivati in piazza, oltre 70 bambini e ragazzi si esibiranno in una coreografia luminosa per rappresentare la stella Cometa. guida dei Magi.