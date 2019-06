'Brugora in Festa': musica, balli e attività per bambini

Musica dal vivo, intrattenimento per i più piccoli e balli. Questo il programma di 'Brugora in festa', la manifestazione che da venerdì 21 giugno a martedì 2 luglio animerà Besana in Brianza.

Il ricavato dall'iniziativa sarà utilizzato per progetti benefici e per la conservazione della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Ad aspettare gli avventori anche una cucina e un servizio bar. Di seguito il calendario di 'Brugora in festa'.

Il programma

- Venerdì 21 giugno, ore 21, serata latino-americana con l'animazione del gruppo Impero Latino

- Sabato 22 giungo, ore 20:30 baby dance, ore 21:30 tributo a Bruce Springsteen

- Domenica 23 giugno, dalle ore 8:30 'Le storiche in Brianza': 12° raduno auto storiche (sponsor manifestazione Sangalli Auto di Besana in Brianza), ore 20:30 Trucca Bimbi, ore 21 serata danzante

- Lunedì 24 giugno, ore 20:30 baby dance, ore 21:30 concerto, per tutta la serata cocktails con Claudio e Notorious Bistrò ex Caggiu's

- Mercoledì 26 giungo, ore 21 "Se il tuo cuore ti sta a cuore...", serata di sensibilizzazione con i cardiologi dell'ospedale San Gerardo di Monza

- Venerdì 28 giugno, ore 21 serata danzante con l'orchestra spettacolo OrkExtra Europa

- Sabato 29 giugno, ore 20:30 baby dance, ore 21:30 Blascover, tributo a Vasco Rossi

- Domenica 30 giugno, ore 10:30 Santa Messa con il tradizionale "Balon che brusa", vendita di torte paesane, aperitivo in piazza offerto dall'organizzazione, ore 20:30 bolle giganti, spettacolo con bolle di sapone, ore 21:30 The Funky Machine, viaggio nella Disco Music dagli anni '70 ad oggi

- Lunedì 1 luglio, ore 20:30 baby dance, ore 21:30 Mercury Legacy, tributo ai Queen

- Martedì 2 luglio, ore 21 serata danzante con l'Orchestra Mario Ginelli.