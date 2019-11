Brunch natalizio e mercatini: l'evento solidale da Gattolandia

Il GattoParco di Monza si trasformerà in un magico e accogliente villaggio di Natale. Lo annunciano gli organizzatori di Gattolandia, invitando tutti a recarsi in via Sardegna domenica 24 novembre, dalle 13 alle 17.

"Ad accogliervi i nostri mici - scrive l'associazione su Facebook - e nell'aria profumo di prelibatezze per chi vorrà pranzare con noi,

e di caffè, cannella, cioccolata e vin brulè per chi vorrà anche solo fare merenda tra coccole e carezze".

Ad aspettare i visitatori tanti gadget, idee regalo e bellissime sorprese. L'ingresso sarà libero e senza necessità di prenotazioni.