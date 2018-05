Brunch tra Arte e Natura al Rossini Art Site di Briosco

Sabato 2 giugno al Rossini Art Site è in programma un brunch tra Arte e Natura.

Una delle immagini pittoriche che meglio trasmette quel senso di beatitudine che solo lo stare all’aria aperta può dare è Le déjeuner sur l’herbe di Édouard Manet. Dipinto nel 1863 ed oggi conservato nel meraviglioso e ricchissimo Musée d’Orsay di Parigi, questo quadro di grandi dimensioni è uno dei più noti della storia dell’arte. Le déjeuner sur l’herbe non ha nessun intento aulico né elevato, vuole semplicemente raccontare una scena di vita così com’è, senza censure né commenti.

Sabato 2 giugno visitatori del Rossini Art Site potranno sdraiarsi nel parco per consumare un delizioso brunch in compagnia (è raccomandata la prenotazione!). Tre menu (classico, vegetariano e dedicato ai bambini), confezionati in pratiche lunch box facilmente trasportabili negli angoli più remoti del parco, si ispirano ai grandi maestri dell’Impressionismo che hanno fatto della vita open airun punto fondamentale della propria arte. Come in ogni brunch che si rispetti non mancherà una postazione dedicata alla cottura delle uova a vostro piacere ed un corner dedicato alle bevande calde. Per tutti i partecipanti, alle ore 15.30 sarà organizzata una speciale visita guidata alla scoperta del parco e della Collezione Rossini, con le sue preziose sculture realizzate dai maggiori esponenti dell’arte del Novecento.

Sono disponibili diverse tipologie di menu: consultare il sito ufficiale per dettagli, prneotazioni e prezzi.

Orari e info

ORARI:

Dalle ore 11.00 alle ore 15.00

INGRESSO + BRUNCH + VISITA GUIDATA:

Adulti € 25 / Bambini (fino a 10 anni) € 12