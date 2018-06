"Il tesoro del conte", la grande caccia al tesoro in notturna di Palazzo Arese Borromeo

Venerdì 22 Giugno, in occasione della notte bianca di Cesano Maderno, a Palazzo Arese Borromeo arriva "Il tesoro del Conte", una grande caccia al tesoro in notturna adatta ad adulti e bambini.



Durante i restauri di Palazzo Arese Borromeo è stata ritrovata una lettera del Conte Bartolomeo III Arese, che lascia le istruzioni per ritrovare il suo misterioso tesoro.

Crea la tua squadra e, muniti di torcia, andate a caccia degli indizi che vi guideranno al ritrovamento del tesoro (N.B. è necessario essere muniti di torcia).



SQUADRE - La squadra la crei tu! Puoi partecipare da solo o in gruppo, fino a un massimo di 5 persone.



Prenotazione obbligatoria a: cultura@comune.cesano-maderno.mb.it oppure 0362.513443 (entro giovedì 21 Giugno)