Camminata con gli Alpini a Cesano Maderno: il 16 giugno si corre la Stracada

Camminata con gli Alpini a Cesano Maderno domenica 16 giugno. E' tutto pronto per la 32esima edizione della Stracada Alpina.

La manifestazione prenderà il via da piazza Esedra per la tradizionale camminata ludico motoria a passo libero aperta a tutti. Quattro i percorsi: km 6 (percorso giallo), km 11 (rosso), km 17 (azzurro) e km 21 (verde), per dare a ciascuno la possibilità di calibrare al meglio i propri sforzi.

Il ritrovo è fissato presso la sede dell'Associazione Alpini in piazza Esedra alle 7.30, mentre la partenza sarà libera dalle ore 7.45 alle 9.00. Trattandosi di una manifestazione non competitiva omologata FIASP e valida per i concorsi internazionali IVV, non sono ammesse partenze anticipate. La quota di iscrizione, per tutti i percorsi, è di € 6,00 (oltre 0,50 per i non tesserati FIASP) con diritto al riconoscimento (una bottiglia di vino e un salamino).

Il riconoscimento è riservato ai primi 500 iscritti. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Cooperativa Il Seme o ad altre realtà cittadine.

"Quello del podismo è uno dei modi più pratici ed immediati di fare sport - ha dichiarato l'assessore all'Istruzione e Sport Pietro Nicolaci -. Bastano un paio di scarpe adatte e la strada davanti a sé, oltre naturalmente alla voglia di stare all'aria aperta, per riscoprire le potenzialità del proprio corpo. E' un'esigenza non solo fisica ma anche mentale, in particolare per chi svolge un'occupazione sedentaria, perché la soddisfazione di percorrere distanze che prima di iniziare ad allenarsi sembravano incredibili, non ha prezzo, in particolare per il morale. Grazie dunque agli Alpini di Cesano - ha concluso l'Assessore Nicolaci - per questa opportunità che funge da stimolo e da incentivo per muoversi e per acquisire una maggior conoscenza di se stessi e del nostro territorio; un'opportunità che lo scorso anno è stata sfruttata dai 1.200 partecipanti alla marcia".

Il termine di iscrizione per i gruppi sportivi è stato fissato entro le ore 19.00 di sabato 15 giugno. Le iscrizioni individuali, invece, saranno accettate sino alle ore 9.00 di domenica 16.