'Quattro passi a quattro zampe': al parco di Monza torna la tradizionale camminata

Si chiama Quattro passi a quattro zampe ed è la tradizionale camminata targata Enpa. L'appuntamento per questa nuova edizione - la 25esima - è domenica 2 giugno al Parco di Monza, con ritrovo (per partenza e iscrizioni) alle 13 al parcheggio interno alla porta di Vedano al Lambro (ingresso principale dell’autodromo).

"Nata come simbolica denuncia contro gli abbandoni estivi e le altre forme di maltrattamento nei confronti degli animali - scrivono gli organizzatori - la quattro Passi a quattro Zampe è ormai non solo una piacevole tradizione ma anche un imperdibile appuntamento non solo per i padroni di cani ma anche per i brianzoli di ogni età, amici degli animali e dell'ambiente".

Il programma

Le iscrizioni per i cani partecipanti – tutti rigorosamente al guinzaglio – si aprono alle 14. La partecipazione prevede una quota di iscrizione di 10 euro per ogni cane, che darà diritto a ricevere una bandana con il logo dell’Enpa monzese e un omaggio, oltre all'opportunità, arrivati al traguardo, di gustare una fetta di una delle tante golose torte preparate dalle bravissime volontarie 'pasticciere' e di ristorarsi con bevande fresche.

La camminata, in partenza alle 15:30, prevede un percorso ombreggiato di circa tre chilometri. "Durante la passeggiata sono previste delle soste nei pressi delle fontanelle dove i volontari sistemeranno ciotole con acqua fresca per i cani più assetati - precisano gli organizzatori -. Consigliamo però a tutti di portare una bottiglia d’acqua e una ciotola per il proprio cane in caso di necessità". Il percorso è tranquillamente agibile a famiglie con bimbi in passeggino e per chi usa la sedia a rotelle. L'arrivo è previsto alle 16:30 alla Cascina San Fedele, sempre all'interno del Parco.

In testa al corteo ci saranno i due pony mascotte di Enpa, Gigio e Castagna. In rappresentanza di tutti i quattrozampe ospiti del rifugio di Monza, prenderà il via anche un gruppo di cani in cerca di adozione, condotti da volontari Enpa. "Solo in caso di forte pioggia persistente o temporali - annota Enpa - la manifestazione verrà annullata (non rinviata). L’eventuale cancellazione verrà comunicata sulla home page del sito www.enpamonza.it e sulla pagina Facebook enpa.monzaebrianza.