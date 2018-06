Can Çakmur all'Arengario di Monza

Nel suggestivo portico del Palazzo dell'Arengario di Monza, Can Çakmur, 1° Premio al Concorso Internazionale Scottish Piano Competition di Glasgow 2017, suonerà musiche di Beethoven, Schubert, Chopin, Liszt e Say la domenica mattina del 24 giugno.



---- L'accesso all'evento è a offerta libera ----



DOMENICA 24 GIUGNO, ore 11:30

Monza, Portico di Palazzo dell’Arengario

Accesso a offerta libera



CAN ÇAKMUR, pianoforte

1° Premio al Concorso Internazionale Scottish Piano Competition di Glasgow 2017



-------------------



PROGRAMMA:



LUDWIG VAN BEETHOVEN/FRANZ LISZT

Adélaïde S. 466ii



FRANZ SCHUBERT

Sonata in mi bemolle maggiore op. 122 n.9 D 568



FRYDERYK CHOPIN

Polonaise Fantaisie in la bemolle maggiore op. 61



FRANZ LISZT

dagli Études d’exécution transcendante S 139

n. 10 in fa minore – Allegro agitato molto

n. 11 in re bemolle maggiore “Armonie della sera” – Andantino

n. 12 in si bemolle minore “Tormenta di neve” – Andante con moto



FAZIL SAY

Black Earth







———————————–



"Chi ha vinto in maniera inequivocabile il Concorso, tuttavia, è stato il turco di Ankara Can Çakmur, che ha osato praticare la semplicità nel lirico Quarto Concerto per pianoforte di Beethoven e lasciare che la musica parlasse da sola, intessendo un racconto meravigliosamente luminoso e pieno di una grazia che si avvertiva interiormente sincera e sentita. Il suo entusiasmante bis, con il secondo movimento della Sonata di Schumann, eseguito subito dopo la proclamazione, ha confermato un talento disarmante, spontaneo, molto speciale, allo stesso tempo naturale e sofisticato."



David Kettle, “The Scotsman”