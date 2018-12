Cosa fare a Monza e in Brianza per Capodanno

L'ultimo giorno dell'anno è alle porte. Tra cene, appuntamenti, concerti, teatro, cabaret e feste in piazza sono tantissimi gli eventi organizzati a Monza e in Brianza per salutare il 2018 e brindare al 2019.

Capodanno a Monza

A Monza si brianda al nuovo anno in Piazza Trento e Trieste: a mezzanotte ci sarà la "Sbicchierata sugli spalti" nella piazzetta tra vicolo Colombo, vicolo Molino Spalto Santa Maddalena; l'iniziativa è gratuita. Non solo, dalle 21 sino alla 1.30 si potrà pattinare sul ghiaccio sulla pista installata nel cuore della città.

Al teatro Manzoni, invece, verrà messo in scena "Mi voleva Strehler" di Umberto Simonetta e Maurizio Micheli (produzione Teatro Franco Parenti) con Maurizio Micheli. Lo spettacolo ha debuttato esattemente 40 anni fa ed ha all'attivo oltre mille repliche. Al termine verrà offerto panettone e spumante.

Al Binario 7 verranno messi in scena due spettacoli: in sala Picasso alle 22 sarà la volta di "Elevati e Lavati" di Barbara Bertato, Alfredo Colina, Paola Galassi; sempre alle 22, questa volta in sala Chaplin, gli attori metteranno in scena "Come sono diventato stupido" dal romanzo di Martin Page con Corrado Accordino, Viola Lucio, Marco Rizzo, Alessia Vicardi. Drammaturgia e regia Corrado Accordino. Entrambi gli spettacoli sono prodotti dalla compagnia Teatro Binario 7.

Feste e musica in piazza in Brianza

Concerti in piazza con musica, animazione e brindisi anche in Brianza. A Lissone ci sarà il concerto dei Rumba de Bodas, bando bolognese che proporrà il suo repertorio tra Ska, funk e jazz. L'appuntamento è alle 23 in piazza Libertà (palazzo Terragni in caso di maltempo), a mezzanotte brindisi con spumante e panettone.

Musica anche a Cesano Maderno: martedì 1° gennaio alle 17, presso il cineteatro Excelsior, ci sarà il concerto di Capodanno dell'orchestra sinfonica dell’associazione Pro Musica

Capodanno da ridere

Veglione di Capodanno con cabaret a Villasanta al teatro Astrolabio con Monza Cabaret. Il programma prevede intrattenimenti che si susseguiranno alternando spettacoli di cabaret, una cena a buffet organizzata da un servizio catering, musica, balli e festeggiamenti.

Christmas Village a Monza

Fino a domenica 6 gennaio nel capoluogo brianzolo sarà presente un villaggio natalizio con bancarelle, mercatini, una pista di pattinaggio e un'area giostre per i più piccoli.

Aperture straordinarie

A Monza i Musei Civici nella giornata di martedì 1 gennaio 2019 saranno aperti dalle 15.00 alle 18.00. La Reggia di Monza invece sarà aperta dalle ore 10.00 alle ore 19.00.