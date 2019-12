Capodanno in piazza a Cesano: musica, balli e brindisi

Nell'ambito delle iniziative organizzate per le feste a Cesano Maderno il 31 dicembre arriva un super capodanno in piazza Esedra. In programma musica, danze e, naturalmente, il brindisi di mezzanotte.

L'appuntamento è dalle 16 all'una di notte. "Aspettiamo insieme il 2020 - scrivono gli organizzatori - tra musica con deejay set, balli, brindisi e panettone per tutti".

Sempre in piazza Esedra, in occasione delle festività natalizie è stata allestita una pista di pattinaggio, che sarò accessibile da sabato 23 novembre a domenica 12 gennaio 2020, dalle 9 alle 19 di sabato, domenica e festivi, e dalle 15 alle 19 dal lunedì al venerdì.