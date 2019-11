"Ridi e lascia ridere il 2020" Capodanno a Villasanta

Astrolabio Cabaret presenta il Veglione di Capodanno. Capodanno con Comici e Maghi professionisti per 2 spettacoli di cabaret e magia (uno nel 2019 e uno nel 2020), l’animazione musicale senza pari per ballare in gruppo come i matti, un servizio ristorazione a buffet servito con catering professionale, l’animazione per bimbi con personale qualificato in una sala dedicata sotto il teatro e..... la simpatia dell’Astrolabio Cabaret che da anni fa scassare di risate centinaia e centinaia di persone.