Cappuccetto rosso: lo spettacolo per famiglie al Binario 7

Lo spettacolo per famiglie Cappuccetto rosso arriva al Teatro Binario 7 sabato 18 gennaio, alle 16.

Dopo il successo di Biancaneve, Michelangelo Campanale - scrivono gli organizzatori - dirige i danzatori-acrobati della Compagnia EleinaD affrontando la più popolare delle fiabe, Cappuccetto rosso.

Sinossi

Un lupo si prepara a cacciare. Qualsiasi animale del bosco può andar bene: l’importante è placare la fame. Ma la sua preda preferita è Cappuccetto rosso. Come in un sogno ricorrente o in una visione, cura ogni dettaglio della sua cattura: un sentiero di fiori meravigliosi è l’inganno perfetto. Questo però gli costerà la vita. Così è scritto, da sempre. In questo show che chiamiamo vita, non è soltanto un lupo: ma il lupo, che non vince, pur non morendo mai.

Cappuccetto rosso è una fiaba che arriva da lontano e grazie alla scrematura del tempo racconta argomenti legati alla vita: lo fa in maniera semplice, ma esatta. Le relazioni tra i personaggi e la dinamica della storia si rivelano sulla scena attraverso il corpo, il linguaggio non parlato, ispirato all’immaginario dei cartoni animati di inizio Novecento. Le luci, i costumi e le scene si compongono in una danza di simboli e citazioni pittoriche (Goya, Turner, Bosch, Leonardo da Vinci), che ridisegnano la fiaba con la semplicità di ciò che vive da sempre e per sempre.