Carla Maria Maggi - L'artista ritrovata: la mostra ad Arcore

Arriva alla Villa Borromeo d'Adda di Arcore Carla Maria Maggi - l’artista ritrovata, la mostra dedicata alla straordinaria figura di Carla Maria Maggi, pittrice degli anni Trenta dalla struggente (e profondamente simbolica) storia personale.

Ad aspettare i visitatori dall'8 marzo al 3 maggio le opere della pittrice che lavorò solo pochissimi anni, prima di decidere di abbandonare la strada dell'arte, dopo il matrimonio. I suoi quadri esposti a Milano, Londra e al National Museum of Women in the Arts di Washington, sono diventati motivo di riflessione e studio della condizione delle donne artiste.