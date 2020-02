Carlodavid Mauri “Traversata dell’oceano pacifico su una barca di giunchi”

Fotografo, Filmmaker, documentarista e direttore della fotografia, Carlodavid Mauri ci racconta un viaggio attraverso l’oceano Pacifico su una barca di giunchi per fare una salto nell’antichità, con il solo ausilio di vele di cotone ha percorso dieci mila miglia alla scoperta della distesa d’acqua più vasta della terra dove ogni essere umano incontra i propri limiti.



Nel 1969 suo nonno Carlo, grande esploratore e alpinista, attraversò l’Atlantico su un imbarcazione primitiva.



Carlodavid nel marzo dello scorso anno ha voluto ripetere la stessa avventurosa esperienza su una barca di giunchi, il Viracocha III, un tre alberi di 19 metri, insieme con sette compagni di sette nazioni diverse. Un viaggio di 10 mila miglia dal Cile a Sidney in Australia, dopo aver fatto tappa a Tahiti, Isole Cook e Tonga, oltre 5 mesi di viaggio.



Una spedizione per riaffermare che anche zattere costruite con materiali leggerissimi, come canne e papiri, possono incredibilmente resistere alla furia del mare. Un viaggio per lanciare anche un monito ecologista, con Carlodavid ha viaggiato anche un biologo marino per raccogliere campioni ed analizzare lo stato delle acque.



Con il Patrocinio di:

Comune di Monza

FAI Delegazione di Monza