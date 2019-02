Ecco tutte le iniziative per festeggiare il carnevale a Monza: il programma completo

Due weekend interi, a cavallo tra il carnevale romano e quello ambrosiano, tutti dedicati ai bambini e alle famiglie: è questo l’obiettivo di Monza in Maschera, la lunga kermesse organizzata dall’Amministrazione Comunale per festeggiare con un ricco programma di intrattenimento l’allegria delle maschere.

“Dopo il grande successo di Christmas Monza 2018 abbiamo pensato ai più piccoli e all’allegria delle maschere per realizzare un programma di giochi e di divertimenti – spiega l’Assessore alla Cultura e al Commercio Massimiliano Longo - Così il Carnevale quest’anno abbraccerà due weekend con artisti e appuntamenti golosi per tutti i gusti”.

Il programma completo:

Mercatino regionale francese

Da venerdì 1 a domenica 3 marzo

Stand espositivi con prodotti eno-gastronomici e di artigianato francese; un mondo di prelibatezze fatto di baguette, croissant, formaggi e vini raffinati. Tovaglie provenzali e tanto altro. Spettacoli e laboratori per bambini e famiglie.

Venerdì dalle ore 12.30 alle ore 20

Sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 20

Trenino di carnevale per bambini e famiglie

dalle ore 9.30 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20

Partenza da Piazza Trento e Trieste.

Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 marzo.

Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 marzo.

A pagamento.

Venerdì 1 marzo ore 16.30

Flash-mob

Iniziativa contro il bullismo promossa da Accademia PBS di Monza

Face painting.

Sabato 2 marzo dalle ore 15 alle ore 18

Parata di trampolieri

Animazione, balli e musica per le vie del centro.

Mille bolle blu

Bolle di sapone nelle forme più spettacolari.

Monza Città dei balocchi

Da venerdì 8 a domenica 10 marzo

Pinocchio sarà protagonista della piazza con la mostra “Pinocchio Vaga Mondo”.

Venerdì 8 marzo

In occasione della Festa della donna, sarà offerta una simpatica sorpresa a tutte le donne.

Sabato 9 e domenica 10 marzo dalle ore 9 alle ore 19

La manifestazione sarà inoltre arricchita con spettacoli di intrattenimento:

I bambini potranno partecipare al laboratorio “Cerca i pezzi nei negozi della piazza” per costruire il burattino di legno più famoso, Pinocchio.

In piazza si svolgeranno giochi del passato, giochi intelligenti, mostra e dimostrazione del tombolo in costume storico e di scultura del legno, oltre ad esibizioni di artisti di strada. Nella piazza sarà allestita inoltre una mostra-mercato con stand di artigiani che esporranno prodotti eno-gastronomici tipici regionali.

Sabato 9 marzo

Cartoon show ore 16.00

Spettacolo musicale: le colonne sonore dei cartoni animati .

Mille bolle blu dalle ore 15 alle ore 18

Bolle di sapone nelle forme più spettacolari.