Grande sfilata di carri, spettacoli e 'giochi di una volta': un super Carnevale torna ad Arcore

Una grande sfilata con i carri, uno spettacolo teatrale per i più piccoli e tanti 'giochi di una volta'. Sono solo alcune delle iniziative in programma per il Carnevale 2020 ad Arcore.

Ad aspettare il pubblico di adulti e bambini anche la rappresentazione 'A Carnevale ogni Cenerentola vale', con rinfresco finale per tutti, zucchero filato e merende in piazza, musica e balli di gruppo, laboratori per creare maschere originali e di disegno.

L'appuntamento per assistere al corteo è alle 14:30 a Villa Borromeo d'Adda. L'arrivo è previsto in piazza Pertini alle 15:15.